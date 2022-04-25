Заставило расправить плечи, – эксперт объяснил, почему Запад перестал бояться ядерного шантажа России

Андрей Пионтковский считает, что Европа и США наконец-то перестали бояться ядерного шантажа России. Они поняли, что не избежать войны с Путиным. Также на это повлияли прагматизм и нравственное чувство солидарности людей.

Об этом российский публицист Андрей Пионтковский рассказал в эфире 24 канала.

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По его словам, США на угрозы России по ядерному удару заверили, что они будут отвечать тем же. "В американской прессе даже появилось сообщение, что США создали современную боеголовку, способную делать в любые бункеры", - добавил он.

Пионтковский отмечает, что у них (американских и европейских политиков – 24 канал) "расправились плечи", потому что они лишились этого удручающего ядерного шантажа.

По его мнению, ранее реакция США была в духе прагматизма, нуждающегося в избегании столкновения с ядерным шантажом, а это значит уступать. "Сегодня уступить Украину, завтра – Путин будет размахивать ядеркой в Прибалтике, а потом что-то потребует от США", – говорит он.

Но бесконечно это тянуться не может, и Россию решили остановить. Войны с этим сумасшедшим не избежать, так что лучше вести эту войну на большой украинской территории, чья армия готова бороться, чем на маленькой Прибалтике,

– заявил Пионтковский.

Российский публицист говорит, что к тому же есть человеческие качества.

"Мы все должны благодарить американское телевидение, которое рассказывает правду о том, что происходит в Украине. Там недавно 80% американцев критиковало Байдена за его "мягкое" отношение к Путину", - сказал он.

Пионтковский отметил, что именно сочетание прагматизма и нравственного ощущения солидарности заставило политиков "расправить плечи" и это необратимый процесс.

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К слову, советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко считает , что вероятность использования ядерного оружия Россией достаточно низкая. По его мнению, Путин понимает, что даже единственные союзники России – Китай и Индия – обратятся в случае применения ядерного оружия.