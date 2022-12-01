Заставляем россиян действовать, но они проиграют, – эксперт о стратегической ловушке оккупантов

Россияне не могут достичь никаких результатов на поле боя. В настоящее время они находятся в стратегической ловушке.

В шахматах этот феномен называют цугцванг: мы их заставляем действовать, но какой бы ход они ни сделали, в итоге – все равно проиграют. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Петр Черник.

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У россиян плохие дела

Черник отмечает, что с военной точки зрения в рукавах у россиян больше нет ничего, кроме оружия массового поражения. Речь идет и о ядерном, и о химическом, и бактериологическом оружии. Именно поэтому они бьют по критической инфраструктуре, чтобы психологически расшатать украинцев.

Армия не воюет сама собой. Без широкой общественной поддержки она не может быть эффективной,

– подчеркивает военный эксперт.

Противник не может нанести нам стратегическое военное поражение, и через попытки погрузить украинцев во тьму и холод хочет, чтобы мы вышли на майданы и начали давить на свое правительство с целью переговоров. Как утверждает Черник, сейчас у россиян еще есть окно возможностей для переговоров и оперативной паузы.

С каждой неделей, с каждым месяцем это окно будет все больше закрываться. И они на самом деле двигаются к катастрофе,

– убежден Черник.

Вопрос лишь в том, при каких обстоятельствах этот гордиев узел будет разорван – кем и с какими результатами. Военный эксперт уверяет, что меч, который будет его рубить, в украинских руках. "Банально все может сложиться и по случаю. Как говорил великий Наполеон: "Случай – единственный властитель Вселенной", – предполагает Петр Черник.

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Продолжится ли энергетический шантаж

По мнению Черника, энергетический шантаж россиян лишь впереди. К сожалению, у России еще около 1500 ракет неядерного класса – от "Точки У" до Х-101. Кроме того, последние государство-агрессор поставило на конвейер и может производить 70 ракет ежемесячно.

"Что касается ПВО, в который раз напомню – на 100% небо не закрывается. Даже если все установки мира привезти в Украину и поставить возле каждого куста, прорывы все равно будут", – отмечает военный эксперт.

Радиофизика, акцентирует Черник, очень сложная наука. Враг также учится преодолевать наши системы защиты.

"И не надо считать, что они не имеют в этом опыта. Имеют. Они построили одну из самых мощных ракетных школ, которая есть на планете Земля", – резюмировал Петр Черник.