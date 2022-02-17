"Заставляют воевать даже беременных": Россия распространяет в сети новый фейк об ВСУ

Россия продолжает распространять в сети фейки по Украине. На этот раз государство-агрессор заявило, что в украинскую армию якобы принудительно забирают беременных женщин.

О новом фейке от российских пропагандистов во время внеочередной сессии Харьковского областного совета сообщил начальник управления Службы безопасности Украины в области Роман Дудин.

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Россия распространяет фейк о беременных и ВСУ

По словам Дудина, СБУ видит, что часть информационного пространства переполнена, есть "попытки отправить людей за гречкой, за границу и посеять панику".

Но одно из самых интересных информационных сообщений, которое начали распространять в Белгороде, было о том, что беременных женщин на 6 – 7 месяце принудительно забирают в Вооруженные силы Украины,

– отметил глава управления спецслужбы.

Он уточнил, что оккупанты распространяют информацию, что беременных на поздних терминах "заставляют идти и воевать".

Дудин подчеркнул, что со стороны Москвы постоянно делаются попытки расшатать ситуацию в Украине.

Предыдущие фейки от государства-агрессора

Россия чуть ли не каждый день распространяет новые фейки об Украине, пытаясь "найти повод" для дальнейшей агрессии. Ранее на некоторых пророссийских ресурсах появилась информация о якобы взрывах на не подконтрольной Украине территории. Мол, украинские военные открыли огонь в сторону Донецка. В Вооруженных Силах сразу же опровергли эту информацию. Там подчеркнули, что бойцы ООС не обстреливали город и не планируют это делать.

Впоследствии российские пропагандисты начали распространять в сети ложную информацию о якобы начале войны между Украиной и Россией. Более того – оккупанты информировали о "первых потерях".

После этого глава российского Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что считает "дикостью даже мнение о войне с Украиной". Она цинично заявила, что Россия сделает со своей стороны все, чтобы "не допустить такого развития событий".

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