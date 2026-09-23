Согласно генеральному плану, население села должно увеличиться с нынешних 8,8 тысячи до 50,7 тысячи человек. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Почему Львовводоканал подает иск против Сокольников

Сокольники планируют подключить новую масштабную застройку к системам водоснабжения и водоотведения Львова, а именно к водопроводу Малечковичи – Львов.

Львовводоканал подсчитал, что только дополнительное хозяйственно-питьевое потребление воды населением и учебными заведениями составит около 8,9 тысячи кубометров воды в сутки или более 273,5 тысячи кубометров в месяц. И это без учета производственных нужд и потребностей пожаротушения.

При этом собственной воды в Сокольниках нет. А свободные мощности водопровода Малечковичи – Львов уже отсутствуют, поэтому технической возможности подключить к существующим сетям новые объекты нет.

Данный генеральный план предусматривает обеспечение водой более 50 тысяч человек – фактически увеличение нагрузки на существующую систему в несколько раз. Существующий водозабор, который сегодня обеспечивает Сокольники, не имеет достаточной мощности, чтобы покрыть такую нагрузку. Поэтому мы считаем утверждение такого генерального плана преждевременным и необоснованным,

– подчеркнул руководитель Львовводоканала Дмитрий Ванькович.

Кроме того, в Сокольниках планируется подключение сетей ливневой канализации к сетям Львова и очистка стоков на городских очистных сооружениях. Для этого предполагается использование инженерной инфраструктуры города, которая является коммунальной собственностью Львовской МТГ.

Однако Сокольницкий сельский совет не обращался в Львовводоканал по этому вопросу, а Львовский городской совет не давал на это согласия.

В Львовводоканале отметили, что возможность подключения новой застройки должна определяться с учетом пропускной способности сетей, резервов мощности водопроводных сооружений, возможности принять дополнительные стоки и необходимости реконструкции или строительства новой инфраструктуры. Такие решения не могут приниматься без участия предприятия, эксплуатирующего эти системы.

Да и генплан не определяет источники финансирования. Поэтому предполагают, что расходы на увеличение мощностей могут лечь на потребителей других общин, в частности Львова.

Важно понимать: сейчас вопрос не в том, что Сокольники будут подключены к нашим сетям. Технической возможности для такого подключения нет. Мы оспариваем именно утверждение документа, который определяет такую возможность без предварительного согласования с балансодержателем критической инфраструктуры. Этот вопрос до сих пор не урегулирован, а потому утверждение генерального плана в таком виде является преждевременным,

– добавил руководитель коммунального предприятия.

Поэтому Львовводоканал просит суд признать решение Сокольницкого сельского совета противоправным и недействительным, а Львовский городской совет привлечь к участию в деле в качестве третьего лица на стороне истца.

В прошлом году Львовский городской совет уже обжаловал решение об утверждении этого генплана. Верховный Суд подтвердил право города защищать свои интересы в суде и вернул дело на рассмотрение по существу.

Напомним, что в 2025 году стало известно о планах собственников земельных участков построить вблизи львовского аэропорта в районе Сокольников жилой массив на десятки тысяч жителей.

Тогда даже Министерство обороны выступило против этих планов. В ведомстве предупредили, что такие проекты могут создать риски для безопасности полетов и ограничить развитие аэропорта.