Засветилась главная елка Нью-Йорка возле Рокфеллер-центра: яркие фото и видео
2 декабря 2021 , 16:01Читати новину українською
Источник:CBS New York
В Нью-Йорке 1 декабря зажгли главную рождественскую елку, расположенную возле Рокфеллер-центра. На яркий праздник пришли посмотреть сотни людей.
На украшения для дерева не пожалели ни стараний, ни денег. Елку украшают 50 тысяч разноцветных огней.
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Длина каждой гирлянды – примерно 8 километров.
Что известно о елке в 2021 году
- Ей 85 лет.
- Высота – 24 метра.
- Диаметр – 14 метров.
- Вес – 12 тонн.
В Нью-Йорке зажгли главную рождественскую елку / Фото Getty Images
К слову, на верхушке елки установили звезду Swarovski. Она весит 408 кг. Также из нее торчат 70 лучей, украшенные 3 миллионами кристаллов.
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Какой была елка в Нью-Йорке в 2020 году
- Жители Нью-Йорка в ноябре 2020 года высмеяли главное рождественское дерево города, когда его только привезли.
- Впоследствии елку украсили, и она удивила красотой многих.
- Высота елки достигала 23 метров.