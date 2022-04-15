Засыпали прямо в окопе: россияне оставили тела своих подельников

На странице группировки войск "Юг" в фейсбуке сообщили, что российские военные вырыли окоп, забросили туда десяток тел и засыпали всем что было.

Известно, что при этом оставляют опознавательный знак на месте закопанных военных.

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Им оказалась самодельная конструкция, чем-то похожая на крест.



"Крест", который покидают российские оккупанты / Фото Группировка войск "Юг"

"Этим оркам можно сказать повезло, в отличие от тех, чьи тела разбросаны по полям и на обочинах дорог. Оккупанту важнее привезти в дом украденную стиральную машинку, унитаз, женское белье в качестве "трофея", чем отвезти к родственникам тело", – прокомментировали в группировке войск "Юг".

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