Відомо, що при цьому вони залишають розпізнавальний знак на місці закопаних військових.

Важливо Ворог не відмовився від своїх намірів, Київ залишається пріоритетом

Ним виявилася саморобна конструкція, яка чимось схожа на хрест.



"Хрест", який залишають російські окупанти / Фото Угруповання військ "Південь" ​

"Цим оркам можна сказати пощастило, на відміну від тих, чиї тіла розкидані по полях та на узбіччях доріг. Окупанту важливіше привезти до дому вкрадену пральну машинку, унітаз, жіночу білизну в якості "трофею", чім відвезти до родичів тіло", – прокоментували в угрупованні військ "Південь".

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