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Заткнитесь и убирайтесь прочь, – Порошенко процитировал послание Великобритании России

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Порошенко процитировал послание Великобритании России
Порошенко процитировал послание Великобритании России / АП

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слова министрп обороны Великобритании Гейвина Уильямсона России.

15 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время Россия собирается выслать из страны британских дипломатов. Министр обороны Британии Гейвин Уильямсон порекомендовал России "заткнуться и убраться прочь", а не готовить меры в ответ на высылку российских дипломатов из Лондона.

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Петр Порошенко прокомментировал этот скандал во время своего визита в зону АТО.

"Химическая атака" Кремля в Великобритании – не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании. И наше послание России такое же, как и слова британского министра обороны Гейвина Уильямсона: "Заткнуться и убраться восвояси",
– подчеркнул президент.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Отравление Сергея Скрипаля Великобритания Украина – Россия Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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