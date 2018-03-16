Заткнитесь и убирайтесь прочь, – Порошенко процитировал послание Великобритании России

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слова министрп обороны Великобритании Гейвина Уильямсона России.

15 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время Россия собирается выслать из страны британских дипломатов. Министр обороны Британии Гейвин Уильямсон порекомендовал России "заткнуться и убраться прочь", а не готовить меры в ответ на высылку российских дипломатов из Лондона.

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Петр Порошенко прокомментировал этот скандал во время своего визита в зону АТО.

"Химическая атака" Кремля в Великобритании – не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании. И наше послание России такое же, как и слова британского министра обороны Гейвина Уильямсона: "Заткнуться и убраться восвояси",

– подчеркнул президент.