Заткніться та забирайтесь геть, – Порошенко процитував послання Великобританії Росії

Президент України Петро Порошенко порекомендував забиратись Росії геть, так як це зробив міністр оборони Великобританії Гейвін Вільямсон.

15 березня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що найближчим часом Росія збирається вислати з країни британських дипломатів. Міністр оборони Британії Гейвін Вільямсон порекомендував Росії "заткнутися та піти геть", а не готувати заходи у відповідь на висилку російських дипломатів з Лондона.

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Петро Порошенко прокоментував цей скандал під час свого візиту у зону АТО.

"Хімічна атака" Кремля у Великій Британії – не що інше, як посягання на суверенітет Великої Британії. І наше послання Росії таке ж, як і слова британського міністра оборони Гейвіна Вільямсона: "Заткнутися та забратися геть",

– наголосив президент.