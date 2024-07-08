Саботаж или технические сбои во время ремонта: почему затонул корабль Ирана Sahand

Фрегат Ирана Sahand ушел под воду в порту Бендер-Аббас. Военному кораблю было 12 лет.

Корабль перевернулся на левый борт. Сейчас из-под воды частично видны части корпуса и купол сонара.

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Почему корабль полностью затонул

7 июля в порту Бендер-Аббас произошла авария и корабль Sahand частично ушел под воду. Однако предварительная информация свидетельствует, что полное затопление эсминца произошло из-за "технических сбоев" во время ремонта.

Среди других причин называют плохое обслуживание или аварию на стоянке. Дополнительно указывают и на возможный саботаж. Стоит отметить, что иранские фрегаты активно действуют в Красном море и помогают хуситам атаковать торговые суда. Именно в Красном море время от времени находился и Sahand.

Что известно об эсминце Sahand

Sahand – местный фрегат Ирана, основан на разработанном Великобританией Vosper Mark 5. Корабль такого типа хорошо модернизирован новейшими радарами. Эсминец содержал 4-8 ракет средней дальности ПВО и удвоенное количество противокорабельных ракет.