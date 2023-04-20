Наводнение в Киеве: на каком уровне сейчас вода в Днепре

В этом году наводнение в Киеве привело немало бед. Однако по состоянию на 20 апреля уровень воды уже начал падать.

Впрочем, все еще есть затопление заплав, приречных территорий в городской и пригородной зоне. Однако аварийные подтопления по Киеву не зафиксированы.

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На каком уровне сейчас вода в Днепре

По состоянию на утро 20 апреля уровень воды в Днепре в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 337 сантиметров. Это на 10 сантиметров меньше, чем вчера.

Падение уровня воды в Днепре наблюдается уже несколько дней подряд. Но в то же время все еще есть затопление заплав, приречных территорий в городской и пригородной зоне и возможен перелив дамбы местного значения в заплаве Днепра через залив Подборная.

Однако аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы. По прогнозам Укргидрометцентра, пик паводка ожидается 22 апреля. Но ожидаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города,

– отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Сейчас все нужные службы Киева готовы к возможным чрезвычайным ситуациям.

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