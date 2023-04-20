Наводнение в Киеве: на каком уровне сейчас вода в Днепре
Источник:КГВА
В этом году наводнение в Киеве привело немало бед. Однако по состоянию на 20 апреля уровень воды уже начал падать.
Впрочем, все еще есть затопление заплав, приречных территорий в городской и пригородной зоне. Однако аварийные подтопления по Киеву не зафиксированы.
К теме Украину накрыло наводнение: откуда взялась большая вода и чем она угрожает
На каком уровне сейчас вода в Днепре
По состоянию на утро 20 апреля уровень воды в Днепре в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 337 сантиметров. Это на 10 сантиметров меньше, чем вчера.
Падение уровня воды в Днепре наблюдается уже несколько дней подряд. Но в то же время все еще есть затопление заплав, приречных территорий в городской и пригородной зоне и возможен перелив дамбы местного значения в заплаве Днепра через залив Подборная.
Однако аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы. По прогнозам Укргидрометцентра, пик паводка ожидается 22 апреля. Но ожидаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города,
– отметил начальник КГВА Сергей Попко.
Сейчас все нужные службы Киева готовы к возможным чрезвычайным ситуациям.
Наводнение в Украине: все, что известно
- В настоящее время наблюдается повышение уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей.
- В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплены 9 тысяч 138 га сельскохозяйственных угодий.
- К тому же нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: 29 в Черниговской и 1 в Киевской областях.
- Кстати, КП "Ирпеньводоканал" сообщили о сложной экологической ситуации, которая сложилась на реке Бучанка.
- В КГВА сообщалось, что, по прогнозам Укргидрометцентра, пик наводнения ожидается 22 апреля. Ожидаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города.