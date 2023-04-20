Втім, все ще є затоплення заплави, прирічкових територій у міській і приміській зоні. Однак аварійних підтоплень по Києву не зафіксовано.

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На якому рівні зараз вода у Дніпрі

Станом на ранок 20 квітня рівень води у Дніпрі у Києві біля моста "Метро" становить 9 337 сантиметрів. Це на 10 сантиметрів менше, ніж вчора.

Падіння рівня води в Дніпрі спостерігається вже кілька днів поспіль. Але водночас все ще є затоплення заплави, прирічкових територій у міській і приміській зоні та можливий перелив дамби місцевого значення в заплаві Дніпра через затоку Підбірна.

Проте, аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. За прогнозами Укргідрометцентру, пік паводку очікується 22 квітня. Але очікуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста,

– зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Наразі усі потрібні служби Києва готові до можливих надзвичайних ситуацій.

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