Втім, все ще є затоплення заплави, прирічкових територій у міській і приміській зоні. Однак аварійних підтоплень по Києву не зафіксовано.
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На якому рівні зараз вода у Дніпрі
Станом на ранок 20 квітня рівень води у Дніпрі у Києві біля моста "Метро" становить 9 337 сантиметрів. Це на 10 сантиметрів менше, ніж вчора.
Падіння рівня води в Дніпрі спостерігається вже кілька днів поспіль. Але водночас все ще є затоплення заплави, прирічкових територій у міській і приміській зоні та можливий перелив дамби місцевого значення в заплаві Дніпра через затоку Підбірна.
Проте, аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. За прогнозами Укргідрометцентру, пік паводку очікується 22 квітня. Але очікуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста,
– зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
Наразі усі потрібні служби Києва готові до можливих надзвичайних ситуацій.
Повінь в Україні: все, що відомо
- Наразі спостерігається підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип'ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.
- У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 9 тисяч 138 га сільськогосподарських угідь.
- До того ж порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: 29 у Чернігівській та 1 у Київській областях.
- До речі, КП "Ірпіньводоканал" повідомили про складну екологічну ситуацію, яка склалася на річці Бучанка.
- У КМВА повідомляли, що, за прогнозами Укргідрометцентру, пік паводків очікується 22 квітня. Очікуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста.