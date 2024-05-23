Расследователи CIT подтвердили затопление российского ракетного корабля "Циклон" в Крыму
Источник:Conflict Intelligence Team
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team подтвердила потерю российским Черноморским флотом малого ракетного корабля "Циклон".
Корабль был потоплен в результате ракетного удара по Севастополю в ночь на 19 мая. Российский флот получил "Циклон" летом 2023 года.
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Затопление корабля
Расследователи сообщили, что получили фотографию из Севастополя, на которой видно торчащую из воды мачту. Сравнив ее со справочными фотографиями, расследователи пришли к выводу, что она принадлежит именно "Циклону".
В материале CIT не сообщается, какие повреждения получил корабль и подлежит ли он восстановлению.
21 мая украинский проект "КиберБорошно" обнаружил на спутниковых снимках из порта спасательный катер проекта 23370, который предназначен для выполнения подводно-технических работ,
– говорится в материале.
Российский флот ожидаемо о потере корабля не сообщал. Также неизвестно, находились ли на борту члены экипажа и были ли среди них потери.
Стоит отметить, что фото в CIT не опубликовали из соображений безопасности и отметили, что в Крыму ситуация для оппозиционных активистов "особенно сложная".
ВСУ ликвидировали еще один вражеский корабль
- В ночь на 19 мая взрывы раздавались во временно оккупированном Севастополе, Джанкое, Евпатории и Саках. Россияне уверяли, что якобы работала ПВО. В сети писали о том, что в Севастополе в районе Инженерной бухты было три прилета в одну точку. Поднимался столб черного дыма.
- Впоследствии Генштаб ВСУ и ВМС сообщили, что ночью украинские военные уничтожили российский морской тральщик "Ковровец". Как именно это произошло – там не уточнили.
- Такое судно специализируется на поиске, обнаружении и уничтожении морских мин. Кораблю, который уничтожили, в этом году должно было бы исполниться 50 лет.