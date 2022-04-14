Затопление "Москвы" подрезало крылья российским ракетам
14 апреля 2022 , 14:12Читати новину українською
Источник:фейсбук Андрея Клименко
После того, как ракетный крейсер "Москва" с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя, суммарный залп крылатых ракет кораблей Черноморского флота РФ, что находятся в Черном море уменьшился с 72 до 56.
Что осталось у оккупантовОтметим, что на ракетном крейсере "Москва" нет ракет "Калибр", на нем – крылатые ракеты "Вулкан", назначение которых – большие надводные цели.
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В Черном море находятся следующие ракетные корабли Черноморского флота РФ с крылатыми ракетами "Калибр":
- Фрегат "Адмирал Эссен" (8 ракет).
- Фрегат "Адмирал Макаров" (8 ракет).
- Корвет "Вышний Волочек" (8 ракет).
- Корвет "Ингушетия" (8 ракет).
- Корвет "Грайворон" (8 ракет).
- Подлодка "Ростов-на-Дону" (4 ракеты).
- Подлодка "Старый Оскол" (4 ракеты).
- Подлодка "Великий Новгород" (4 ракеты).
- Подлодка "Колпино" (4 ракеты).
Итак, суммарно в залпе – 56 ракет "Калибр".
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Где еще проблемы у российского флота
В Средиземном море застряли из-за перекрытия проливов Турцией еще следующие ракетные корабли:
- 1 ракетный фрегат ("Адмирал Григорьевич", ЧФ);
- 1 ракетный корвет ("Орехово-Зуево", ЧФ);
- 2 ракетные подводные лодки ("Новороссийск" и "Краснодар", ЧФ);
Кроме того, там находятся еще:
- 2 ракетных крейсера одного типа с ракетным крейсером "Москва" ("Varyag", Тихоокеанский флот и "Marshal Ustinov", Северный флот);
- 2 Guided Missile destroyers (по классификации НАТО) – "Vice-Admiral Kulakov", Северный флот, "Admiral Tributs", Тихоокеанский флот;
- 1 ракетный фрегат "Admiral Kasatonov", Северный флот. Последний – носитель гиперзвуковых ракет "Циркон".
Как минимум 4 из них не пропустила в Черное море Турция 28 февраля 2022 года.
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