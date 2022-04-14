Затопление "Москвы" подрезало крылья российским ракетам

После того, как ракетный крейсер "Москва" с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя, суммарный залп крылатых ракет кораблей Черноморского флота РФ, что находятся в Черном море уменьшился с 72 до 56.

Что осталось у оккупантов

Отметим, что на ракетном крейсере "Москва" нет ракет "Калибр", на нем – крылатые ракеты "Вулкан", назначение которых – большие надводные цели.

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В Черном море находятся следующие ракетные корабли Черноморского флота РФ с крылатыми ракетами "Калибр":

Фрегат "Адмирал Эссен" (8 ракет).

Фрегат "Адмирал Макаров" (8 ракет).

Корвет "Вышний Волочек" (8 ракет).

Корвет "Ингушетия" (8 ракет).

Корвет "Грайворон" (8 ракет).

Подлодка "Ростов-на-Дону" (4 ракеты).

Подлодка "Старый Оскол" (4 ракеты).

Подлодка "Великий Новгород" (4 ракеты).

Подлодка "Колпино" (4 ракеты).

Итак, суммарно в залпе – 56 ракет "Калибр".

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Где еще проблемы у российского флота

В Средиземном море застряли из-за перекрытия проливов Турцией еще следующие ракетные корабли:

1 ракетный фрегат ("Адмирал Григорьевич", ЧФ);

1 ракетный корвет ("Орехово-Зуево", ЧФ);

2 ракетные подводные лодки ("Новороссийск" и "Краснодар", ЧФ);

Кроме того, там находятся еще:

2 ракетных крейсера одного типа с ракетным крейсером "Москва" ("Varyag", Тихоокеанский флот и "Marshal Ustinov", Северный флот);

2 Guided Missile destroyers (по классификации НАТО) – "Vice-Admiral Kulakov", Северный флот, "Admiral Tributs", Тихоокеанский флот;

1 ракетный фрегат "Admiral Kasatonov", Северный флот. Последний – носитель гиперзвуковых ракет "Циркон".

Как минимум 4 из них не пропустила в Черное море Турция 28 февраля 2022 года.

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