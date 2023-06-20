Киев накрыли июньские ливни, часть столицы подтопило: эксклюзивные фото и видео

Киев заливает дождями. На некоторых улицах плавают машины, есть проблемы с электроэнергией.

В Киеве 20 июня прошли сильные ливни, подтоплен ряд улиц. Корреспондентка 24 Канала показала, как выглядит столица дождя.

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В Киеве пришли июньские ливни

На фотографиях Валентины Полищук дождевая столица выглядит очень красиво, особенно на закате. Здания и дороги, мокрые от дождя, отражают оранжевый свет. В некоторых районах в небе можно было даже увидеть радугу.

Как выглядит ливень в Киеве: фото Валентины Полищук, 24 Канал

В то же время, несмотря на всю красоту летнего дождя, многие улицы затоплены. В частности, на улице Боголюбова на Софиевской Борщаговке затопило офис по ремонту компьютерного оборудования и магазин с холодильниками. Техника буквально плавает, так что убытки у предпринимателей огромны. Кроме того, вода заполонила бомбоубежище.

Последствия непогоды на улице Боголюбова: смотрите видео

Подтопленное укрытие на Софиевской Борщаговке: смотрите видео

В Киеве будет дождь до конца суток

По информации Укргидрометцентра, до конца суток 20 июня в Киеве продолжится дождь. В КГГА объяснили, что основной причиной сильных подтоплений улиц является несостоятельность системы дождевой канализации справиться с мгновенным обилием осадков.

Последствия непогоды в столице

Утром 20 июня из-за ливней аварийно обесточивались четыре высоковольтных подстанции ДТЭК "Киевские электросети". Без света были жители Подола, Оболони и частично Троещины. Клиенты оперативно переключены на резервные источники питания.

В селе Гатное молния попала в жилой дом. Вспыхнул пожар. На месте полиция и ГСЧС.

В настоящее время на местах продолжают работать бригады гидрослужб "Киевавтодора". В случае подтоплений проезжей части или тротуаров обращайтесь в диспетчерскую "Киевавтодор": 0442847419.