Затопленным российским кораблем может быть "Василий Быков" из оккупированной Керчи

ВСУ подбили российский военный корабль в Черном море. Подозревают, что повредили именно корабль "Василий Быков", который подняли в оккупированной Керчи.

Ранее о том, что бойцы ВСУ подбили корабль, сообщил представитель Оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

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По его словам, в Черном море военные ВСУ подбили российский корабль.

Теперь полковник ВСУ Виктор Шидлюх заявил, что подбитый корабль – проекта 22160. С большой вероятностью речь идет о "Василие Быкове".

Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" (серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны) не выходит на связь. Походу булькнул,

– заявил Шидлюк.

В Военно-морских силах ВСУ показали, как украинские военные поразили вражеский корабль в Одесской области:

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