Задержите публикацию: СНБО еще раз просит не постить фото попадания снарядов

В СНБО еще раз призвали быть осмотрительными и не публиковать фото и видео места попадания снаряда. Эта якобы мелочь позволяет оккупантам корректировать прицеливание.

Поэтому даже самое качественное и примечательное фото может унести чью-то жизнь. Тогда ведь враг будет знать, куда нужно привести прицеливание артиллерии.

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Не показывайте войну в прямом эфире

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что нельзя делать то, что помогает захватчикам. А ругательства и комментарии не стоят того, чтобы способствовать уничтожению нашей земли и народа.

Обращаемся ко всем блогерам, медиа и тем, кто выкладывает в сеть фото и видео обстрелов украинских земель оккупантами в прямом эфире. Не помогайте врагу корректировать огонь,

– отметили в сообщении.

Чтобы не быть причастным к убийству украинцев, стоит лишь быть не слишком "оперативным". Фото ведь никому не навредят, если задержать их публикацию хоть на несколько часов.



Застереження до українців / Зображення РНБО

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