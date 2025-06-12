В конце мая в России был убит Заур Гурциев – отставной майор российской армии, который командовал штурмом Мариуполя. Он погиб в результате взрыва, организованного террористом-смертником, который сам был действующим сотрудником российской полиции.

Несмотря на отсутствие полной информации, как заявил 24 каналу полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, ситуация выглядит как очередная ликвидация ключевой фигуры российского военного командования – независимо от того, как это подается в официальных сообщениях.

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В России убит ключевой фигурант захвата Мариуполя

Как отметил полковник Британии, наиболее поражает сам формат нападения – террорист-смертник. Это может свидетельствовать о внутреннем конфликте и глубоком недовольстве среди самих россиян, а не о внешней диверсии. В любом случае, это еще один тревожный сигнал для военно-политической верхушки Кремля.

Еще один "гвоздь в гроб" ее военной машины,

– добавил он.

Сегодня ни один из ключевых российских командиров не может чувствовать себя в безопасности. Те, кто участвовал в преступлениях против украинского народа, рано или поздно получают по заслугам – путей для этого все больше. Если же за убийством Гурциева действительно стоит российский силовик, то это, на взгляд полковника, свидетельствует о глубоком моральном кризисе внутри российской армии.

Этот инцидент также подтверждает то, о чем говорилось ранее: российская армия приближается к точке истощения. Она постепенно теряет и ресурс, и боевой дух. Именно поэтому чрезвычайно важно, чтобы Запад не прекращал поддержки Украины – для того, чтобы украинские силы смогли вытеснить оккупантов и выйти на переговоры с позиции силы, для достижения справедливого и устойчивого мира.

Несмотря на все, пока рано делать окончательные выводы по этому случаю. Однако становится все очевиднее: в российской армии, полиции, других силовых структурах назревает серьезный кризис. Растет и недовольство среди обычных граждан, которые страдают значительно больше, чем сам Владимир Путин или его ближайшее окружение.

Если подобная активность продолжится, то и слухи будут множиться. Я считаю, что сейчас положение Путина особенно шаткое, более уязвимое, чем за последние три года. И будем надеяться, что он это осознает,

– заметил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Что касается Украины и Запада – у Путина еще есть возможность избежать катастрофы: сесть за стол переговоров с украинским правительством и согласиться на справедливый мирный план.