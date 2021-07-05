"Завербовал" Байдена, – Пионтковский о реакции Путина на предупреждения по Украине

Владимир Путин понял последствия прямого вторжения в Украину, из-за чего сильнее вцепился в минские договоренности. В то же время на предупреждение США он мог отреагировать с так называемой манипулятивной стороны.

Об этом в эфире программы "Теории заговора" рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Украина последние полгода жестко отвергала российскую интерпретацию минских договоренностей.

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"Одной из причин военного давления также был отказ украинского руководства со второй половины 2020 года играть в игру восстановления территориальной целостности. Он (Путин – 24 канал) каким-то образом Байдена в эту спецоперацию завербовал", – сказал Андрей Пионтковский.

Какой могла быть реакция Путина

Публицист предположил, каким мог быть разговор президентов во время встречи в Женеве. Байден приехал, чтобы в глаза повторить Путину предупреждение о вторжении в Украину.

"Реакция Путина была типичная чекистская, криминальная. С одной стороны, он в спешке сказал: "Я и не планировал вторжение", а с другой: "А что вы мне предложите, если я откажусь от этого вторжения". Он вел с Байденом такую игру", – предположил Пионтковский.

Он добавил, что Байден, вероятно, не слишком хорошо представлял нюансы относительно структуры минских договоренностей и то, почему они являются так называемым инструментом Путина против Украины.

Владимир Путина и Джо Байден 16 июня 2021 года провели встречу в Женеве. После ее окончания президенты дали отдельные пресс-конференции.

Интервью с Андреем Пионтковским: смотрите видео 24 канала