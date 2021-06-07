Экс-работника Администрации президента и СНБО заподозрили в государственной измене

Контрразведка СБУ разоблачила бывшего чиновника Администрации президента и СНБО, которого завербовала иностранная спецслужба. Экс-чиновнику 1 июня избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По данным СБУ, подозреваемый на протяжении длительного времени собирал и передавал кураторам информацию закрытого характера. В частности, данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины.

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​Досудебное следствие подтвердило факты осуществления экс-чиновником разведывательно-подрывной работы против нашего государства,

– говорится в сообщении.

Если вину экс-чиновника подтвердят, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Детали от Офиса генпрокурора

В Офисе генпрокурора сообщили, что "экс-чиновнику Администрации Президента Украины сообщено о подозрении в государственной измене".

Следствие установило, что "в период 2014 года подозреваемый, который на время совершения инкриминируемого преступления работал в Администрации Президента Украины, а в дальнейшем – в СНБО, имея доступ к государственной тайне, вступил в преступный сговор с представителем иностранной спецслужбы и передал ему сведения, которые получал в связи с выполнением служебных обязанностей.

Незаконные действия подозреваемого заключались в сборе, систематизации и проведении аналитики сведений. Речь идет о "сферах экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с Евросоюзом, Россией и Китаем".

Экс-чиновник не обращал внимания на характер информации и гриф ограничения доступа к ней.

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