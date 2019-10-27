Завершат вовремя, - РФ об аресте акций компании, строящей "Турецкий поток"
Российское минэнерго убеждает, что работу над газопроводом "Турецкий поток" завершат в установленные сроки – подрядчик гарантирует.
Строительство продолжается, об этом заявил глава российского ведомства Александр Новак, пишет "ТАСС".
Что еще нужно знать: "Это уже не остановить" – в Германии заявили, что "Северный поток-2" будет достроен
Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций South Stream Transport B.V – эта компания отвечает за строительство "Турецкого потока".
Строительные работы продолжаются, идут. Гарантирует подрядная организация, что они будут завершены вовремя,
– сказал он.
В том, что арест акций никак не повлияет на процесс строительства, убеждают и в самой компании.
Какова на самом деле ситуация с российским газопроводом?
Компанию South Stream Transport B.V., все акции которой арестованы, создали для планирования и строительства морского газопровода "Южный поток". После того, как этот проект в 2014 году закрылся, компания приступила к разработке "Турецкого потока".
"Турецкий поток" – это международный проект газопровода, первая ветка которого должна поставлять газ в Турцию, а вторая – в Южную Европу.
- Турецкий поток" должен действовать в обход Украины. По плану, новый газопровод должен обслуживать российских клиентов из Турции, Болгарии, Венгрии, Сербии, Греции и Италии.
- Недавно в России заявили, что начали заполнять газом первую ветку "Турецкого потока".
- Болгария уже начала строительство второй ветки этого газопровода на своей территории.
Отметим, сейчас Европа получает российский газ через газотранспортную систему Украины, однако этот контракт завершается совсем скоро – 31 декабря 2019 года. Нового контракта на транзит до сих пор не заключили, трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейской комиссией продолжаются.
Выбор редакции
-
Группа The Rasmus рассказала свои впечатления от визита во Львов и раскрыла секреты концертасегодня , 16:41
-
"Десна" разгромила "Львов" на выезде, "горожане" вновь доигрывали матч в меньшинстве: видеосегодня , 16:12
-
Подорвал себя и трех своих детей, – Трамп объявил о смерти лидера "Исламского государства"сегодня , 16:11