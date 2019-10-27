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      Завершат вовремя, - РФ об аресте акций компании, строящей "Турецкий поток"

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      В России ожидают, что "Турецкий поток" достроят вовремя
      В России ожидают, что "Турецкий поток" достроят вовремя / ТАСС

      Российское минэнерго убеждает, что работу над газопроводом "Турецкий поток" завершат в установленные сроки – подрядчик гарантирует.

      Строительство продолжается, об этом заявил глава российского ведомства Александр Новак, пишет "ТАСС".

      Что еще нужно знать: "Это уже не остановить" – в Германии заявили, что "Северный поток-2" будет достроен

      Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций South Stream Transport B.V – эта компания отвечает за строительство "Турецкого потока".

      Строительные работы продолжаются, идут. Гарантирует подрядная организация, что они будут завершены вовремя,
      – сказал он.

      В том, что арест акций никак не повлияет на процесс строительства, убеждают и в самой компании.

      Какова на самом деле ситуация с российским газопроводом?

      Компанию South Stream Transport B.V., все акции которой арестованы, создали для планирования и строительства морского газопровода "Южный поток". После того, как этот проект в 2014 году закрылся, компания приступила к разработке "Турецкого потока".

      "Турецкий поток" – это международный проект газопровода, первая ветка которого должна поставлять газ в Турцию, а вторая – в Южную Европу.

      1. Турецкий поток" должен действовать в обход Украины. По плану, новый газопровод должен обслуживать российских клиентов из Турции, Болгарии, Венгрии, Сербии, Греции и Италии.
      2. Недавно в России заявили, что начали заполнять газом первую ветку "Турецкого потока".
      3. Болгария уже начала строительство второй ветки этого газопровода на своей территории.

      Отметим, сейчас Европа получает российский газ через газотранспортную систему Украины, однако этот контракт завершается совсем скоро – 31 декабря 2019 года. Нового контракта на транзит до сих пор не заключили, трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейской комиссией продолжаются.

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: LifeStyle Новости политики Новости России Газпром Газ Южный поток Food and Drinks
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