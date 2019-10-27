Завершать вчасно, – РФ про арешт акцій компанії, що будує "Турецький потік"
Російське міненерго переконує, що роботу над газопроводом "Турецький потік" завершать у визначені терміни – підрядник гарантує.
Будівництво продовжується, про це заявив глава російського відомства Олександр Новак, пише "ТАСС".
Що ще треба знати: "Це вже не зупинити" – у Німеччині заявили, що "Північний потік-2" буде добудований
Окружний суд Амстердама арештував 100% акцій South Stream Transport B.V – ця компанія відповідає за будівництво "Турецького потоку".
Будівельні роботи тривають, йдуть. Гарантує підрядна організація, що вони будуть завершені вчасно,
– сказав він.
У тому, що арешт акцій ніяк не вплине на процес будівництва, переконують і в самій компанії.
Яка насправді ситуація із російським газопроводом?
Компанію South Stream Transport B.V., усі акції якої арештовані, творили для планування і будівництва морського газопроводу "Південний потік", Після того, як цей проєкт у 2014 році закрився, компанія приступила до розробки "Турецького потоку".
"Турецький потік" – це міжнародний проєкт газопроводу, перша гілка якого має поставляти газ до Туреччини, а друга – до Південної Європи.
- Турецький потік" має діяти в обхід України. За планом, новий газопровід має обслуговувати російських клієнтів з Туреччини, Болгарії, Угорщини, Сербії, Греції та Італії.
- Нещодавно у Росії заявили, що почали заповнювати газом першу гілку "Турецького потоку".
- Болгарія вже почала будівництво другої гілки цього газопроводу на своїй території.
Зазначимо, наразі Європа отримує російський газ через газотранспортну систему України, однак цей контракт завершується зовсім скоро – 31 грудня 2019 року. Нового контракту на транзит досі не уклали, тристоронні переговори між Росією, Україною та Європейською комісією тривають.
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