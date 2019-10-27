Завершать вчасно, – РФ про арешт акцій компанії, що будує "Турецький потік"

Російське міненерго переконує, що роботу над газопроводом "Турецький потік" завершать у визначені терміни – підрядник гарантує.

Будівництво продовжується, про це заявив глава російського відомства Олександр Новак, пише "ТАСС".

Що ще треба знати: "Це вже не зупинити" – у Німеччині заявили, що "Північний потік-2" буде добудований

Окружний суд Амстердама арештував 100% акцій South Stream Transport B.V – ця компанія відповідає за будівництво "Турецького потоку".

Будівельні роботи тривають, йдуть. Гарантує підрядна організація, що вони будуть завершені вчасно,

– сказав він.

У тому, що арешт акцій ніяк не вплине на процес будівництва, переконують і в самій компанії.

Яка насправді ситуація із російським газопроводом?

Компанію South Stream Transport B.V., усі акції якої арештовані, творили для планування і будівництва морського газопроводу "Південний потік", Після того, як цей проєкт у 2014 році закрився, компанія приступила до розробки "Турецького потоку".

"Турецький потік" – це міжнародний проєкт газопроводу, перша гілка якого має поставляти газ до Туреччини, а друга – до Південної Європи.

Турецький потік" має діяти в обхід України. За планом, новий газопровід має обслуговувати російських клієнтів з Туреччини, Болгарії, Угорщини, Сербії, Греції та Італії.

Нещодавно у Росії заявили, що почали заповнювати газом першу гілку "Турецького потоку".

Болгарія вже почала будівництво другої гілки цього газопроводу на своїй території.

Зазначимо, наразі Європа отримує російський газ через газотранспортну систему України, однак цей контракт завершується зовсім скоро – 31 грудня 2019 року. Нового контракту на транзит досі не уклали, тристоронні переговори між Росією, Україною та Європейською комісією тривають.