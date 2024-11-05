Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что российское наступление на востоке Украины продолжается уже 13 месяцев. Оккупанты начали активные боевые действия еще в октябре 2023 года.

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Наступление россиян

Иван Ступак отметил, что активная фаза войны на Донбассе могла или совпасть с подготовкой к выборам в США, или же была тщательно продуманной россиянами. Все для того, чтобы американское общество было занято внутренними проблемами и меньше поддерживало Украину.

У россиян есть окно возможностей до января 2025 года – пока не пройдет инаугурация нового президента. Также нужно будет еще время для формирования администрации, в частности назначения советников по вопросам национальной безопасности новоизбранного главы США,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Он подчеркнул, что россияне пока имеют временные возможности. В Кремле понимают, что Украина, вероятно, не будет получать от США крупные партии нового вооружения, пока там не завершится процесс переизбрания президента.

Интересно! Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл отметил, что постоянные угрозы Путина Западу по эскалации и ядерному конфликту постепенно потеряли свое влияние в цивилизованном мире. Он отметил, что создание бесполетной зоны над западной Украиной могло бы существенно изменить баланс в российско-украинской войне.

Иван Ступак добавил, что до сих пор неизвестно, какой будет сумма военной помощи для Украины в следующем году от Соединенных Штатов Америки.