Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що російський наступ на сході України триває вже 13 місяців. Окупанти розпочали активні бойові дії ще у жовтні 2023 року.

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Наступ росіян

Іван Ступак зауважив, що активна фаза війни на Донбасі могла або збігтися із підготовкою до виборів у США, або ж була ретельно продуманою росіянами. Все для того, щоб американське суспільство було зайняте внутрішніми проблемами та менше підтримувало Україну.

У росіян є вікно спроможностей до січня 2025 року – поки не пройде інавгурація нового президента. Також потрібен буде ще час для формування адміністрації, зокрема призначення радників з питань національної безпеки новообраного очільника США,

– сказав ексспівробітник СБУ.

Він підкреслив, що росіяни поки мають часові спроможності. У Кремлі розуміють, що Україна, ймовірно, не отримуватиме від США великі партії нового озброєння, поки там не завершиться процес переобрання президента.

Цікаво! Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл зазначив, що постійні погрози Путіна Заходу щодо ескалації та ядерного конфлікту поступово втратили свій вплив у цивілізованому світі. Він наголосив, що створення безпольотної зони над західною Україною могло б суттєво змінити баланс у російсько-українській війні.

Іван Ступак додав, що досі невідомо, якою буде сума військової допомоги для України наступного року від Сполучених Штатів Америки.