Завершение "Северного потока-2" будет иметь серьезные последствия для Европы, – сенатор США

В США убеждены, что достройка "Северного потока-2" будет иметь серьезные последствия для Украины и в целом Европы. Если проект реализуют, Россия получит мощное оружие.
Член сенатского комитета по иностранным отношениям Сената США Джин Шахин подчеркнула, что строительство проекта "Северный поток-2" неприемлемо.
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Мы считаем, что завершение его строительства будет иметь серьезные последствия для Украины и последствия для европейского континента,
– заявила Шахин.
Политик напомнила: первый пакет санкций в отношении "Северного потока-2" в США ввели еще в прошлом году. Шахин надеется, что в этом году удастся принять дополнительный пакет.
Детали от Шахин
- В будущем планируют рассматриваться другие средства воздействия на строительство "Северного потока-2".
- Когда газопровод достроят, можно будет влиять на его дальнейшую эксплуатацию.
- Перед запуском "Северный поток-2" должен получить разрешения и лицензии для этой эксплуатации.
"Северный поток-2": последние новости
- В Конгрессе США призвали правительство страны немедленно отменить ограничения на санкции против компании-оператора Nord Stream 2.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что "Северный поток-2" на сегодня для России – это флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа.