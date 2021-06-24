Завершение строительства "Северного потока-2" не означает, что он заработает, – Витренко

Даже если "Северный поток-2" достроят; нет гарантий того, что он все-таки заработает. Юрий Витренко назвал условия, которые могут заблокировать реализацию российского газопровода.

Как можно остановить "Северный поток-2"

После завершения строительства, газопровод нужно еще сертифицировать, иначе работать он не сможет. Об этом глава правления "Нафтогаза" заявил в интервью.

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По словам чиновника, США могут сделать так, чтобы "Северный поток-2" не получил сертификацию.

Чтобы этот газопровод работал, много еще чего нужно: чтобы были компании, которые бронируют мощности, чтобы кто-то покупал газ, который идет через этот газопровод. Все это тоже может быть предметом соответствующих санкций со стороны США,

– объяснил Витренко.

Во время своего недавнего визита в США глава "Нафтогаза" обсуждал с конгрессменами возможности остановки проекта. Ведь Администрация Джо Байдена пока так и не применила действенные санкции.

Какие санкции следует вводить

Витренко объяснил, что большинство санкций стоит применить не к самому газопроводу, а в отношении компаний, которые работают с ним, и операционных денежных потоков. Именно в этом и есть смысл санкций: "США говорят: если вы хотите иметь дело с этой компанией, тогда мы не будем иметь дело с вами".

Что нужно знать о "Северном потоке-2"