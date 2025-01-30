Вице-маршал Британии ответил, как быстро завершить войну

Президент США Дональд Трамп заинтересован в завершении войны в Украине. У него есть инструменты, как быстро это сделать. Но есть много вопросов, использует ли он их.

Об этом 24 Каналу рассказал вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл, заметив, что Запад сделал достаточно, чтобы Украина могла обороняться против России. Несмотря на это, союзники сделали слишком мало для того, чтобы наше государство победило в войне.

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Как завершить войну в Украине

Как отметил Белл, Дональд Трамп считает, что войной в Украине должна заниматься Европа. Поэтому не факт, что они предоставят войска даже для миротворческой миссии. А вот с европейскими странами еще можно об этом говорить. И даже о больших вещах.

Я был на днях в Европейском парламенте. Европа чувствует себя гораздо ближе к этой войне, чем США. Подозреваю, что Европа могла бы сделать больше, чтобы попытаться остановить продвижение России. Возможно, даже вступить в борьбу, если Путин продолжит войну,

– сказал Белл.

По его мнению, единственный вариант быстро завершить все – если бы Запад присоединился бы к войне на стороне Украины. В таком случае Россию удалось бы остановить буквально за "одно мгновение". Но, к сожалению, союзники пока не заинтересованы в таком развитии событий.

Путин должен думать, что сильно пострадает, если продолжит войну. Можно было бы ввести войска в Украину. К примеру, западную авиацию, которая будет доминировать над российской. Россия не будет иметь на это ответа. Украина прекрасно справляется, но чрезвычайно трудно вести современную войну без прикрытия с воздуха,

– отметил Белл.

Напомним, 30 января Дональд Трамп намекнул, что уже якобы разговаривал с диктатором Владимиром Путиным. Однако больше деталей он не предоставил.