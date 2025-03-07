Трампу очень нужен мир в Украине, лидер США охотится за собственной выгодой

На фоне резких заявлений США в сторону Украины заговорили об углублении сотрудничества России с американской стороной. Но вряд ли говорится о настоящем партнерстве, скорее всего, лишь о ситуативном.

Такое мнение 24 Каналу высказал американский политолог Рамиз Юнус, добавив, что Соединенные Штаты действительно делают реверанс россиянам. Но не стоит связывать это исключительно с российско-украинской войной.

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Почему Трампу выгоден мир в Украине

Вашингтон и Москва имеют ряд двусторонних вопросов, которые им важно решить. Но без развязывания войны в Украине это сделать невозможно. Дональд Трамп это понимает.

Поэтому ему так нужно перемирие. Даже без учета интересов России или Украины, потому что на это Трампу безразлично,

– сказал американский политолог.

Президенту США важна только сделка, а война мешает ее заключить. На войне Трамп не только не может ничего заработать, но и она препятствует заключению выгодных договоренностей. Так что, единственный выход – как можно быстрее ее завершить.

Есть страны, которые не согласны с такой позицией. Прежде всего это Украина, ведь она не готова соглашаться на любые компромиссы, которые предложит Вашингтон. Более того, пока США официально их не объявляли.

Если Украине предложат выгодную соглашение по редкоземельным металлам, усиление роли Европы в гарантиях безопасности, непризнание оккупированных территорий российскими – все это и есть те гарантии, на которых настаивает президент Зеленский и весь украинский народ,

– подчеркнул Рамиз Юнус.

Если США не хотят, чтобы война продолжалась, то они должны обеспечить гарантии безопасности для Украины в небе, в море и на земле, хотя бы на той части территорий, которые остаются. Также важно участвовать в восстановлении того, что разрушила Россия.

Вероятно, на разговоры такого типа Украина может согласиться. Ведь замораживание конфликта уже является компромиссом со стороны Киева. Еще одной темой для компромисса может быть обмен территорий на Курщину. Но о легитимизации оккупированных областей вообще не должно идти речи. Поэтому все будет зависеть от того, о чем именно хотят говорить американцы.