Еще не знают, как это оформить, – Путин сказал, чем завершится война в Украине

Владимир Путин заявил, что в Москве якобы уже определились с финалом войны, однако не планируют обнародовать эти планы. В то же время он подчеркнул, что Россия продолжит реализацию своих ранее поставленных целей.

Об этом российский диктатор сообщил в эфире радио "Спутник", передают росСМИ.

Что Путин сказал о финале войны в Украине?

Один российский военный во время разговора с Путиным в эфире заявил о якобы очевидном для всех сторон финале войны, в том числе и для Украины.

Тогда как российский диктатор согласился с утверждениями собеседника, мол, в Украине просто "еще не знают, как это все оформить".

Впрочем, Путин все же признал, что ситуация на поле боя остается тяжелой, назвав боевые действия "чрезвычайно сложной и опасной вещью".

Мы знаем, чем все закончится. Не будем делать никаких публичных заявлений по этому поводу, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили. Уверен, они будут достигнуты,

– сказал лидер России.

Важно! Эксперты ISW отмечают, что Россия пытается скрыть реальное состояние своей экономики – говорится о занижении своего дефицита бюджета на 30 миллиардов долларов, тогда как реальный показатель инфляции приближается к 15% вместо официальных 5,86%. Таким образом страна-агрессор стремится показать свою якобы мощь и власть за столом переговоров.

