Еще не знают, как это оформить, – Путин сказал, чем завершится война в Украине
- Владимир Путин заявил, что Россия уже определилась с финалом войны, но не планирует обнародовать эти планы.
- Эксперты ISW указывают на попытки России скрыть реальное состояние своей экономики, в частности занижение дефицита бюджета и реального уровня инфляции.
Владимир Путин заявил, что в Москве якобы уже определились с финалом войны, однако не планируют обнародовать эти планы. В то же время он подчеркнул, что Россия продолжит реализацию своих ранее поставленных целей.
Об этом российский диктатор сообщил в эфире радио "Спутник", передают росСМИ.
Что Путин сказал о финале войны в Украине?
Один российский военный во время разговора с Путиным в эфире заявил о якобы очевидном для всех сторон финале войны, в том числе и для Украины.
Тогда как российский диктатор согласился с утверждениями собеседника, мол, в Украине просто "еще не знают, как это все оформить".
Впрочем, Путин все же признал, что ситуация на поле боя остается тяжелой, назвав боевые действия "чрезвычайно сложной и опасной вещью".
Мы знаем, чем все закончится. Не будем делать никаких публичных заявлений по этому поводу, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили. Уверен, они будут достигнуты,
– сказал лидер России.
Важно! Эксперты ISW отмечают, что Россия пытается скрыть реальное состояние своей экономики – говорится о занижении своего дефицита бюджета на 30 миллиардов долларов, тогда как реальный показатель инфляции приближается к 15% вместо официальных 5,86%. Таким образом страна-агрессор стремится показать свою якобы мощь и власть за столом переговоров.
Мирные переговоры сторон: что об этом известно?
Во время заседания Совета Безопасности ООН заместитель постпреда США Тэмми Брюс призвала стороны конфликта сесть за стол переговоров. Кроме того, она обратилась к союзникам России с требованием прекратить поддержку военной машины Кремля.
Глава МИД Андрей Сибига 19 апреля сообщил о том, что Украина обратилась к Турции с просьбой устроить встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина. Дипломат выразил надежду, что Турция может сыграть здесь свою роль и ускорить мирный процесс.
Днем ранее глава МИД России сообщил, что восстановление мирных переговоров с Украиной не является приоритетом для России, однако добавил, что Кремль положительно реагирует на возможность возобновления переговорного процесса в Стамбуле.