Станет катастрофой для Путина: на что должен решиться Запад, чтобы закончить войну

От результатов выборов в США в определенной степени зависит ситуация в Украине. Известно, что кандидат в президенты Дональд Трамп уже озвучивал свой путь окончания войны.

На Западе понимают, что война перешла в затяжную фазу. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, заметив, что исторические наступления были, но ВСУ не хватило оружия, чтобы полностью их реализовать.

Смотрите также Трамп объяснил, почему у него получится заставить Зеленского и Путина начать переговоры

Что нужно для завершения войны

Россияне не могут прорвать линию фронта, так же как украинские военные не могли осуществить прорыв без авиации. Поэтому сейчас мы видим долгую борьбу на истощение, в которой определенное преимущество все-таки имеет страна-агрессор.

Понятно, что Россия преобладает благодаря большему количеству ресурсов и живой силе. Люди соглашаются воевать за деньги, ведь в депрессивных регионах это единственная возможность для заработка. Семьи сами посылают мужчин на войну.

Предоставить Украине 150 самолетов – это означает выгнать российских оккупантов из Крыма. Именно он является наиболее уязвимым местом России, поэтому бегство с полуострова станет катастрофическим проигрышем для Путина,

– отметил Андрей Пионтковский.

Украина уже получила первые истребителей. Кремлевские чиновники не раз угрожали, что это якобы приведет к эскалации и пугали последствиями. Более того, даже говорили об ударе по иностранным аэродромам, где якобы будут стоять F-16. Но, как видим, ничего не произошло.

Если бы Россия действительно решилась на удар, тогда против агрессора должен выступить весь Альянс. Путин столкнется не с десятками истребителей, а с тысячами, которые хранятся на складах стран НАТО. Самолеты есть в достаточном количестве, поэтому их можно использовать.

Это первый путь к победе, который можно реализовать хоть завтра,

– подчеркнул Пионтковский.

Какой "мир" предлагают Украине

Также звучали предложения для Украины временно отказаться от определенных территорий. Их судьбу должен решить референдум. По словам публициста, единственной возможной ценой за это могут быть абсолютные гарантии безопасности для Украины.

Согласно плану, который озвучил бывший госсекретарь США Майк Помпео надо договариваться с россиянами о прекращении огня. А все остальное оставить на рассмотрение Запада. Далее можно говорить о вступлении в НАТО, но для территорий, которые остались, и о гарантиях для Украины.

Такой план ни в коем случае не означает признание оккупации части Украины. Юридически она дальше будет считаться украинской территорией. Можем говорить об аналогии с Германией, когда в 1955 году только Западную Германию приняли в НАТО,

– рассказал Андрей Пионтковский.

Этот план можно теоретически рассматривать, но мы знаем позицию Украины, которая не уступит свои территории. Ранее Владимир Зеленский назвал "безумием" идею отдать России оккупированные области.