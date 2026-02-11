Впервые сказали вслух: политолог ответил, какой самый большой страх существует у европейцев

В Европе впервые на высоком уровне вслух прозвучала мысль, что продолжение войны в Украине может быть выгодным части европейских политиков. Ранее подобные оценки обсуждали лишь в экспертных кругах и кулуарах.

Политолог Вадим Денисенко в эфире 24 Канала объяснил, что значительная часть европейских лидеров заинтересована в том, чтобы боевые действия продолжались как минимум до выборов в США осенью 2026 года. По его словам, это связано с главным страхом, который сейчас существует в европейских столицах.

Часть европейцев не спешит с завершением войны

Денисенко объяснил, что слова, которые прозвучали накануне Мюнхенской конференции, не были случайностью.

Заметьте! Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил в интервью Tagesspiegel, что возможное прекращение огня в Украине не гарантирует большей безопасности для Европы, а наоборот может усилить риски для восточного фланга НАТО, поскольку Кремль в случае перемирия получит возможность восстанавливать и наращивать свой военный потенциал. Он отметил, что пока продолжаются боевые действия, российская армия несет значительные потери, тогда как режим тишины без реальных ограничений на развертывание войск России в западных округах не сделает континент более стабильным, и отметил, что то, как завершится война в Украине, будет иметь решающее значение для Германии и всей Европы, поэтому Западу не стоит расслабляться даже в случае договоренностей о перемирии.

Подобные мысли давно существовали среди влиятельных европейских политиков, но раньше их не озвучивали публично. Теперь же это впервые прозвучало вслух от человека такого уровня.

То, что он сказал, – это мысли очень многих. Просто до сих пор вслух это никто не озвучивал,

– отметил он.

Политолог отметил, что часть европейских лидеров рассматривает продолжение войны как фактор собственной безопасности. Речь идет не о поддержке России, а о прагматическом расчете: пока боевые действия продолжаются на территории Украины, прямая угроза для стран ЕС откладывается. Кроме того, значительные ожидания связывают с выборами в США осенью 2026 года.

Абсолютное большинство европейских лидеров заинтересовано в том, чтобы боевые действия продолжались как минимум до ноября 2026 года,

– пояснил Денисенко.

За этой риторикой стоит стремление части европейских политиков "переждать" сложный период в отношениях с США. По его словам, в Европе рассчитывают, что после выборов в Конгресс 4 ноября 2026 года Дональд Трамп может потерять большинство, а тогда американские политики получат больше рычагов давления на него. Это, как считают в европейских столицах, позволит им "легче вздохнуть" и вернуться к более привычной повестке дня.

В Европе очень надеются, что 4 ноября состоятся выборы в Конгресс и Трамп потеряет большинство. И с этого момента на него можно будет давить,

– объяснил политолог.

Он добавил, что именно поэтому для многих в Европе нынешняя война воспринимается как барьер, который сдерживает Россию и отводит угрозу от их границ. Денисенко подчеркнул, что этот расчет звучит цинично с украинской точки зрения, но он является частью реальной политики, о которой раньше говорили только в кулуарах.

Пока Украина защищает Европу, опасность не такая уж и большая,

– сказал Ишингер.

Политолог также обратил внимание, что фраза, которая прозвучала публично, может быть и просто следствием неформального интервью, записанного под диктофон, когда человек не просчитал последствия. В то же время, по его словам, Украина должна жестко реагировать на такую риторику, потому что она может превратиться в новую политическую линию в общении с европейцами.

Новая риторика в отношении "неблагодарных украинцев"

Денисенко обратил внимание, что после этого заявления возникла еще одна показательная история. По его словам, посол Украины в Германии сделал замечание Ишингеру, однако в ответ прозвучали ожидания благодарности и даже извинений. По мнению политолога, это выглядит так, будто Украина, которая воюет и сдерживает Россию, должна постоянно демонстрировать благодарность и оправдываться.

Тема того, что украинцы недостаточно много благодарят, – одна из ключевых в риторике как минимум одной крупной польской партии,

– отметил он.

Подобные мотивы ранее звучали прежде всего в польском политическом дискурсе, а время от времени – и в заявлениях Дональда Трампа. Западная Европа пыталась избегать такой тональности, однако теперь эта риторика начинает выходить на более широкий уровень. По его словам, слова Ишингера могут стать сигналом, что часть европейских элит больше не скрывает подобные настроения.

Ишингер фактически озвучил то, что многие не решались сказать вслух,

– подытожил политолог.

Он добавил, что для Украины это может стать отдельным вызовом в отношениях с партнерами, ведь дискуссия постепенно смещается от безусловной поддержки к вопросу о том, насколько Киев "достаточно благодарен" за помощь.

