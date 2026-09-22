Спецпредставители Трампа встретятся с делегацией Украины и советниками по нацбезопасности ЕС, – Axios

У специальных представителей Дональда Трампа на 22 сентября запланирована встреча с украинской переговорной группой. К переговорам также присоединятся советники по вопросам национальной безопасности Европейского союза.

Об этом пишет журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два осведомленных источника.

Что известно о встрече?

По данным журналиста, представители президента США, а именно Стив Виткофф и Джаред Кушнер, во вторник вечером встретятся с переговорной группой Украины и советниками по вопросам национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Встреча состоится в Нью-Йорке, где в эти дни проходит 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Ожидается, что стороны обсудят предложения Украины относительно соглашения о деэскалации с Россией.

К слову, президент Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом заявил, что тот заинтересован в скорейшем завершении войны в Украине и будет прилагать все возможные усилия, чтобы добиться ее прекращения. В то же время, российский диктатор Владимир Путин пока не демонстрирует желание завершать террор.

Также украинский лидер отметил, что в этот раз Украину не призывали в одностороннем порядке прекратить удары. По его словам, рассматривается возможность энергетического перемирия между Украиной и Россией, если не удается вынудить Путина завершить войну.