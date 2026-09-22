Про це пише журналіст Axios Барак Равід з посилання на два обізнані джерела.

Що відомо про зустріч?

За даними журналіста, представники президента США, а саме Стів Віткофф і Джаред Кушнер, у вівторок ввечері зустрінуться з переговорною групою України та радниками з питань нацбезпеки Великої Британії, Франції та Німеччини.

Зустріч відбудеться у Нью-Йорку, де цими днями проходить 81-ша сесія Генасамблеї ООН.

Очікується, що сторони обговорять пропозиції України щодо угоди про деескалацію з Росією.

До слова, президент Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що той зацікавлений у якнайшвидшому завершенні війни в Україні та докладатиме всіх можливих зусиль, щоб домогтися її припинення. Водночас російський диктатор Володимир Путін наразі не демонструє бажання завершувати терор.

Також український лідер зазначив, що цього разу Україну не закликали в односторонньому порядку припинити удари. За його словами, розглядається можливість енергетичного перемир'я між Україною та Росією, якщо не вдається змусити Путіна завершити війну.