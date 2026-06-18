Во Франции завод Delair, поставляющий в Украину дроны, забросали коктейлями Молотова

С начала полномасштабного вторжения завод французской компании Delair поставляет в Украину большое количество дронов. В июне этого года на него было совершено нападение с использованием коктейлей Молотова.

Инцидент произошел 1 июня. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как несколько человек бросали бутылки с легковоспламеняющейся смесью в заднюю часть здания завода. Об этом пишет газета Le Parisien со ссылкой на свои источники.

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Что известно об атаках на французский завод, который помогает Украине?

По информации издания, прокуратура Тулузы начала расследование по факту причинения ущерба с применением опасных для людей средств.

Кроме того, через несколько дней возле предприятия произошел еще один инцидент. Полиция задержала гражданина Беларуси, который снимал на видео прототип беспилотника. Ему предъявлено обвинение в шпионаже. Следствие рассматривает версию о возможном российском вмешательстве.

Отметим, что завод компании Delair расположен в городке Лабеж (департамент Верхняя Гаронна) недалеко от Тулузы.

Малоизвестная широкой публике компания является одним из флагманов французской индустрии беспилотников. Она специализируется на производстве гражданских и военных дронов, а после начала войны в Украине стала одним из ключевых поставщиков для Киева. Из-за этого объем её заказов резко вырос. "Этот рост обеспечивается прежде всего спросом на военные беспилотники во всём мире", — заявил несколько дней назад генеральный директор компании Бастьен Манчини.

Напомним, что Россия активизировала диверсии в Европе, используя завербованных гражданских лиц.