Европа думает, что завод оккупирован: как керамическое предприятие в Славянске противостоит войне

Несмотря на постоянную угрозу обстрелов, в Донецкой области продолжает развиваться бизнес. В частности, в прифронтовом Славянске планируют восстановить завод "Керамические массы Донбасса", который производит смеси для производства керамики.

Директор ООО "Керамические массы Донбасса" Владимир Меленец рассказал, что в сентябре 2022 года в него попали российские ракеты и разрушили часть оборудования. Однако предприятие не планирует оставлять родную Донецкую область.

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Непоколебимое производство

Завод "Керамические массы Донбасса" расположен в Славянске, что в 30 километрах от нынешней линии фронта. Как рассказал директор предприятия, они еще в 2022 году имели план действий, на случай начала войны.

Главный энергетик отключал электроэнергию, отключал газ, чтобы не было рисков взрыва. Кто-то занимался документами, кто-то компьютерами. Чтобы сохранить жизнь персонала мы закрыли предприятие. Его охраняла государственная служба охраны,

– рассказал Владимир Меленец.

Вплоть до августа 2022 года никто не появлялся на заводе – тогда появилась возможность вывезти часть оборудования. "Керамические массы Донбасса" релоцировались в Киевскую область. В то же время полностью перевезти производство чрезвычайно дорого. Как отмечает Меленец, неизвестно, что выйдет дороже – полностью перевезти все, или же построить новый завод.

В ночь со 2 на 3 сентября 2022 года в здание "Керамических масс Донбасса" попали две ракеты. Они уничтожили часть сооружения, энергетические коммуникации и часть техники. Сейчас завод не имеет нескольких стен, части крыши.

В прошлом году нам удалось восстановить часть инженерных коммуникаций и оборудования. По просьбе наших клиентов мы произвели примерно 500 тонн керамической массы,

– рассказывает директор.

Сейчас завод в Славянске готовится к началу работы. Работники уже несколько дней готовят оборудование и полуфабрикаты для производства. Сейчас на предприятии в донецком городе работает 15 человек.

Проблемы завода

Перед "Керамическими массами Донбасса" после начала полномасштабного вторжения появилось сразу несколько вызовов. Однако самой большой проблемой является то, что в Европе считают всю Донецкую область оккупированной – поэтому торговля практически заблокирована.

Нам отказывают, потому что не хотят рисковать из-за санкций. Мы не можем ни экспортировать, ни импортировать. Банки говорят, что они боятся рисковать и не хотят иметь дела с международными судами,

– говорит Меленец.

Кроме этого, часть рынка сбыта просто исчезла – например, ранее компания поставляла сырье на "Азовсталь". Однако директор смотрит на будущее завода положительно – говорит рассматривает мощности предприятия для создания смесей и материалов строительства. Это будет полезным Украине для восстановления после войны.