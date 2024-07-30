Завод "Автоматика" пылает в Екатеринбурге: что о нем известно и где он на карте

В центре российского Екатеринбурга 30 июля загорелся завод "НПО автоматики". После полномасштабного вторжения России в Украину он оказался под санкциями США.

Огонь охватил крышу цеха с химической продукцией. В общем возгорание распространилось на площади не менее 1000 квадратных метров, передает 24 Канал.

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Чем известен завод "НПО автоматики"

В результате пожара обрушилась крыша и стены химического цеха. Внутрь добрался огонь и перекинулся на другой цех. Жителей города просят не выходить на улицу и не открывать окна.

Известно также, что в цехе как раз проводились сварочные работы, а потому на месте могут быть кислородные баллоны. В то же время, в российских СМИ говорят, что якобы из охваченного огнем завода эвакуировали 22 человека.

Добавим, что "НПО автоматики" был создан еще в 1941 году. Он сейчас является дочерней компанией Роскосмоса.

Это одно из крупнейших предприятий России, где разрабатывают и изготавливают системы управления и радиоэлектронную аппаратуру для ракетно-космической техники и других отраслей промышленности. Основной его продукцией сейчас являются системы управления межконтинентальными баллистическими ракетами морского и шахтного базирования.

По информации российских СМИ, за последние годы работы завода им было якобы обеспечено 94 пуска ракеты-носителя "Союз-2", создана и внедрена система управления для пилотируемых ракет, разработан высокочастотный автомобильный радар на 77 гигагерц.

Впрочем, похоже, что после начала вооруженной агрессии России против Украины и введения санкций на заводе начались проблемы. В феврале 2024 года там выставили на продажу гостиницы, средства из которых планировали передать на "улучшение финансового состояния предприятий".

Где расположен "НПО автоматики": смотрите на карте