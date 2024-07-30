Вогонь охопив дах цеху з хімічною продукцією. Загалом загоряння розповсюдилося на площі щонайменше 1000 метрів квадратних, передає 24 Канал.

Дивіться також Смерч розкидав літаки і вертольоти на аеродромі в Татарстані: епічне відео

Чим відомий завод "НВО автоматики"

Унаслідок пожежі обвалився дах та стіни хімічного цеху. Усередину дістався вогонь та перекинувся на інший цех. Жителів міста просять не виходити на вулицю та не відкривати вікна.

Відомо також, що у цеху якраз проводилися зварювальні роботи, а тому на місці можуть бути кисневі балони. Водночас, у російських ЗМІ кажуть, що нібито з охопленого вогнем заводу евакуювали 22 людини.

Додамо, що "НВО автоматики" був створений ще у 1941 році. Він наразі є дочірньою компанією Роскосмосу.

Це одне з найбільших підприємств Росії, де розробляють та виготовляють системи управління й радіоелектронну апаратуру для ракетно-космічної техніки та інших галузей промисловості. Основною його продукцією наразі є системи управління міжконтинентальними балістичними ракетами морського та шахтного базування.

За інформацією російських ЗМІ, за останні роки роботи заводу ним було нібито забезпечено 94 пуски ракети-носія "Союз-2", створено та впроваджено систему управління для пілотованих ракет, розроблено високочастотний автомобільний радар на 77 гігагерців.

Втім, схоже, що після початку збройної агресії Росії проти України та введення санкцій на заводі почалися проблеми. У лютому 2024 року там виставили на продаж готелі, кошти з яких планували передати на "покращення фінансового стану підприємств".

Де розташований "НВО автоматики": дивіться на карті