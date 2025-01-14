Дроны ударили по заводу "Оргсинтез", там вспыхнул пожар: показываем его на карте

В России дроны атаковали очередной завод. Речь идет о предприятии, которое производило химические вещества.

В ночь на 14 января дроны атаковали завод "Оргсинтез" в Казани. О том, где он расположен пишет 24 Канал.

Смотрите также Россияне захватывают многоэтажки: в DeepState сообщили об ухудшении обстановки в Торецке

На заводе вспыхнул пожар

В результате атаки дронов на заводе "Оргсинтез" вспыхнул пожар. В то же время россияне заявляют только о "падении" обломков на предприятии. Завод расположен в Казани.



Где расположен завод "Оргсинтез" / Скриншот 24 канала

Российские СМИ писали, что огонь охватил сразу три цистерны на территории завода. Россияне также писали, что перед пожаром слышали взрывы.

Что изготавливали на заводе "Оргсинтез" специализируется на производстве химических веществ, таких как: полимеры, сополимеры этилен, полиэтилен, поликарбонаты, бисфенол, этаноламины, ацетон, фенол.

Местные власти игнорируют информацию о пожаре на заводе. Глава Татарстана поздравил жителей региона с добрым утром, но не написал ни слова об атаке БПЛА.

Этот российский завод расположен более чем в 1200 километрах от границы с Украиной.



Расстояние до украинской границы / Скриншот 24 Канала

Кроме этого, дроны также атаковали и другие регионы России. В аэропортах был план "Ковер", который ограничивает полеты.