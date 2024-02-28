Руководство компании сообщило, что пожар не удается локализовать. Все усилия направлены на эвакуацию персонала.

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Что известно о пожаре

Лесной пожар в Техасе начался во вторник, 27 февраля, и начал стремительно распространяться. Горят не только леса, но и поля. Также есть угроза для городов.

Его не могут локализовать из-за сильного ветра, сухую траву и аномальную для этой поры высокую температуру.

В небольших городах штата и на ядерном заводе Pantex объявили об эвакуации.

Пожар возле завода не локализован. Усилия по ликвидации последствий сосредоточены на эвакуации людей. Небольшое количество персонала находится в укрытиях на территории предприятия,
– говорится в заявлении компании.

Что известно о заводе Pantex

Завод Pantex является одним из крупнейших производителей ядерного оружия в мире. С 1975 года завод является основным местом сборки и разборки американских атомных бомб. Последнюю новую бомбу он собрал в 1991 году. С тех пор на заводе разобрали тысячи единиц ядерного оружия.

Он участвует в различных программах и предоставляет услуги по утилизации уже использованных ядерных боеприпасов. Завод также играет важную роль в хранении и модернизации ядерного арсенала Соединенных Штатов.

Другие стихийные бедствия

  • 13 февраля в Турции в районе Илич провинции Эрзинджан произошел огромный обвал на шахте. Местный губернатор Хамза Айдогду заявил, что после обвала специальные службы уже вывозят и складывают грунт. По его словам, работники рудника похоронены под землей, однако пока их количество неизвестно.
  • На острове Минданао в Филиппинах была спасена трехлетняя девочка, которая 60 часов находилась под завалами, образовавшихся в результате оползня. Спасатели назвали это спасение "чудом" и отметили, что оно дает надежду. В то время они считали, что все пропавшие без вести, вероятно, уже мертвы.
  • Также известно, что 2 февраля Норвегию охватил страшный шторм. Шторм, который норвежские метеорологи назвали "Ингунн", местами приносил порывы до 180 километров в час. Сильный ветер, дождь и снег срывали крыши, привели к отмене рейсов и оставили тысячи людей без света.