Атака дронов в России: взрывы слышали на заводе "Прогресс" в Мичуринске и не только
- Ночная атака дронов в Тамбовской области России вызвала взрывы на заводе "Прогресс" и других населенных пунктах, было слышно около десяти взрывов.
- Завод "Прогресс" в Мичуринске специализируется на производстве оборудования для авиационной и ракетной техники и уже подвергался атакам дронов.
- Минобороны РФ сообщило о сбитии 147 дронов по всей стране, включая Курскую, Липецкую, Воронежскую, Тверскую области и Москву.
Ночная атака беспилотников вызвала мощные взрывы в Тамбовской области России –в центре удара оказался завод "Прогресс". Также взрывы прогремели в Котовске, Инжавино и нескольких других населенных пунктах.
Детали о взрывах в России сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя общественной организации "Центр изучения оккупации" Петра Андрющенко.
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Хроника ночной атаки дронов
В ночь с 16 на 17 июня в населенных пунктах России, в частности в Тамбове и Котовске было слышно около десяти взрывов, перед которыми пролетали беспилотники. При этом аэропорт региона был закрыт, служащие сообщают о значительной активности ударных дронов над всеми указанными точками. Взрывы начались после 1:40 ночи в Котовске и на подлете к Тамбову. Очевидцы фиксировали шум беспилотников.
Массовая атака БПЛА: смотрите видео
В 02:00 атаки распространились на другие населенные пункты, среди которых Инжавино, Мичуринск, Кузьмино-Гать и Калаисы. СМИ сообщали о закрытии аэропорта и движении многочисленных ударных дронов. В соцсетях распространялись видео о вспышках в небе.
Жители Тамбовской и Котовской области сообщали о взрывах: смотрите видео
Представители Минобороны России сообщили о сбитии 147 дронов по всей стране, в частности над Курской, Липецкой, Воронежской, Тверской областями и Москвой.
Что известно о заводе "Прогресс"
Завод является одним из пяти крупнейших предприятий области. Он расположен в Мичуринске и специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования для систем управления авиационной и ракетной техникой.
Кроме того, предприятие производит разнообразную электротехнику для гражданского использования, в частности с оборудованием для газовых и нефтепроводов.
Напомним, 6 июня дрон уже попадал в завод "Прогресс", вызвав пожар производственного цеха. Этот объект регулярно попадает под радар ударных миссий, ведь он является ключевым для производства сложного военного оборудования.