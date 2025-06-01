Атака дронов в России: взрывы слышали на заводе "Прогресс" в Мичуринске и не только

Ночная атака беспилотников вызвала мощные взрывы в Тамбовской области России –в центре удара оказался завод "Прогресс". Также взрывы прогремели в Котовске, Инжавино и нескольких других населенных пунктах.

Детали о взрывах в России сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя общественной организации "Центр изучения оккупации" Петра Андрющенко.

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Хроника ночной атаки дронов

В ночь с 16 на 17 июня в населенных пунктах России, в частности в Тамбове и Котовске было слышно около десяти взрывов, перед которыми пролетали беспилотники. При этом аэропорт региона был закрыт, служащие сообщают о значительной активности ударных дронов над всеми указанными точками. Взрывы начались после 1:40 ночи в Котовске и на подлете к Тамбову. Очевидцы фиксировали шум беспилотников.

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В 02:00 атаки распространились на другие населенные пункты, среди которых Инжавино, Мичуринск, Кузьмино-Гать и Калаисы. СМИ сообщали о закрытии аэропорта и движении многочисленных ударных дронов. В соцсетях распространялись видео о вспышках в небе.

Жители Тамбовской и Котовской области сообщали о взрывах: смотрите видео

Представители Минобороны России сообщили о сбитии 147 дронов по всей стране, в частности над Курской, Липецкой, Воронежской, Тверской областями и Москвой.

Что известно о заводе "Прогресс"

Завод является одним из пяти крупнейших предприятий области. Он расположен в Мичуринске и специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования для систем управления авиационной и ракетной техникой.

Кроме того, предприятие производит разнообразную электротехнику для гражданского использования, в частности с оборудованием для газовых и нефтепроводов.

Напомним, 6 июня дрон уже попадал в завод "Прогресс", вызвав пожар производственного цеха. Этот объект регулярно попадает под радар ударных миссий, ведь он является ключевым для производства сложного военного оборудования.