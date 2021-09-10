На заводе во Франции вспыхнул пожар, людей просят оставаться дома: видео с места событий
Источник:Then24
На юге Франции, в коммуне Памье произошел пожар на металлургическом заводе. Из-за угрозы токсичных выбросов, местным жителям настойчиво советуют не выходить на улицу.
Инцидент произошел на заводе Aubert & Duval. По предварительной информации, загорелся резервуар с кислотой.
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Пожар охватил все здание площадью 400 квадратных метров
Сегодня утром в здании площадью 400 квадратных метров загорелся бак с кислотой. Пожар охватил все здание, персонал пришлось эвакуировать,
– говорится в сообщении департамента Арьеж.
Местные власти обратились к жителям, проживающим в радиусе 200 метров от завода. Их попросили оставаться дома, а других горожан призвали воздержаться от поездки в этот район, чтобы не мешать спасателям.
Также в префектуре перекрыли выходы в школах, ученики пока остаются в классах.Обратите внимание! Очевидцы говорят, что над заводом поднимается черный дым. Также у людей, проживающих в этом районе, першит в горле. Пока власти говорят, что эвакуацию населения не планируют.
Смотрите видео с места пожара в Памье:
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