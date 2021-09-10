Інцидент трапився на заводі Aubert & Duval. За попередньою інформацією, зайнявся резервуар з кислотою.

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Пожежа охопила всю будівлю площею 400 квадратних метрів

Сьогодні вранці у будівлі площею 400 квадратних метрів загорівся бак з кислотою. Пожежа охопила всю будівлю, персонал довелось евакуювати,

– мовиться у повідомленні департаменту Ар'єж.

Місцева влада звернулась до мешканців, які проживають в радіусі 200 метрів від заводу. Їх попросили залишатись вдома, а інших містян закликали утриматись від поїздки у цей район, аби не заважати рятувальникам.

Також у префектурі перекрили виходи у школах, учні наразі залишаються в класах.

Зверніть увагу! Очевидці кажуть, що над заводом піднімається чорний дим. Також у людей, які проживають у цьому районі, дере в горлі. Поки що влада каже, що евакуації населення не планують.

Дивіться відео з місця пожежі у Памьє:

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