Інцидент трапився на заводі Aubert & Duval. За попередньою інформацією, зайнявся резервуар з кислотою.
До теми Полум'яний стовп: у Каліфорнії зафіксували на відео вогняний смерч
Пожежа охопила всю будівлю площею 400 квадратних метрів
Сьогодні вранці у будівлі площею 400 квадратних метрів загорівся бак з кислотою. Пожежа охопила всю будівлю, персонал довелось евакуювати,
– мовиться у повідомленні департаменту Ар'єж.
Місцева влада звернулась до мешканців, які проживають в радіусі 200 метрів від заводу. Їх попросили залишатись вдома, а інших містян закликали утриматись від поїздки у цей район, аби не заважати рятувальникам.
Також у префектурі перекрили виходи у школах, учні наразі залишаються в класах.
Дивіться відео з місця пожежі у Памьє:
Коротко про останні масштабні пожежі у світі:
- У Північній Македонії сталась пожежа в лікарні. Загинули щонайменше 10 людей.
- В Індонезії зайнялась в'язниця, жертвами полум'я стали близько 40 осіб.
- 1 вересня сталась пожежа на хімічному заводі у Стамбулі, Туреччина. Вогонь зафіксували на 50 виробництвах та цехах.
- Наприкінці серпня жахлива пожежа трапилась у багатоповерхівці в італійському Мілані. 15-поверхова будівля була практично знищена.