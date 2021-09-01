Вогонь зафіксували на 50 виробництвах та цехах. Полум'я добралося і до приміщення з фарбами та лаками. У цей момент мешканці міста чули потужні вибухи.

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Всередині будівлі є багато компаній. Є ті, що займаються дерев'яними виробами, розчинниками та іншим. Наразі намагаються максимально все винести з приміщень.

Полум'я намагались приборкати 8 годин. Причину пожежі наразі з'ясовують.

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Є постраждалий

Одна людина отримала травми під час гасіння пожежі. Медики доставили його до державної лікарні Багджилар.

"З кожним вибухом здавалось, ніби вибухав великий бензовоз. Дим і вогонь почали підійматися в небо", – сказав один з очевидців події.



Вогонь намагались ліквідувати 8 годин / Колаж 24 каналу

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