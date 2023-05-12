Rheinmetall будет производить танки в Украине: концерн основал предприятие с Укроборонпромом

Rheinmetall основал совместное предприятие с Укроборонпромом, чтобы ремонтировать и производить танки в Украине. Руководство будут осуществлять представители германского концерна.

Немецкий оборонный подрядчик Rheinmetall станет центральным местным поставщиком Украины. Об этом сообщили в концерне.

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Rheinmetall основал с Укроборонпромом совместное предприятие

Концерн Rheinmetall создал совместное предприятие с украинским государственным концерном "Укроборонпром"

Контракты уже подписаны,

– заявил генеральный директор Армин Паппергер.

Он добавил, что сотрудничество будет охватывать техническое обслуживание и ремонт бронетехники в Украине. Также будет параллельно готовиться строительство танков.

"Украина извлечет выгоду от комплексного трансфера технологий, а также краткосрочных поставок военной техники из Германии", – отметил Паппергер.

В новой компании Rheinmetall будет владеть мажоритарным пакетом акций в размере 51%. Также концерн возьмет на себя предпринимательское лидерство. Руководство будут осуществлять его представители.

Следует отметить, что Паппергер недавно находился в Украине, чтобы обсудить сотрудничество с президентом Владимиром Зеленским. Ведь Киев зависит от поддержки западных государств в осуществлении запланированного весеннего наступления.

Что известно о Rheinmetall Это самый крупный немецкий концерн по производству вооружений. Компания входит в тройку крупнейших производителей военной техники и боеприпасов в западном мире. Биржевая стоимость Rheinmetall составляет более 10 миллиардов евро.

Rheinmetall хочет производить в Украине танки и ПВО

Паппергер недавно заявил, что в ближайшие недели Rheinmetall будет пытаться заключить ряд соглашений о сотрудничестве и совместных предприятиях с украинскими компаниями. Речь идет о мощностях в сфере производства автомобильных систем, противовоздушной обороны и боеприпасов.

Таким образом, мы даем возможность Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе быть способной защитить себя.

– подчеркнул гендиректор Rheinmetall.

По его словам, инвестиции в будущие заводы будут поступать от украинского государства. В качестве конкретного примера Паппергер привел план по изготовлению в Украине основных боевых танков Panther.