Завтра 26 февраля будут применять отключение света: кого коснутся ограничения

Укрэнерго предупредило об отключении света в среду, 25 февраля, только для бизнеса. Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

Энергетики напоминают, что причиной временных ограничений является повреждение энергообъектов после атак России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Смотрите также В двух областях ввели ограничения на потребление электроэнергии

В течение суток возможны изменения

Согласно обнародованной информации, в течение 26 февраля по Украине будут применяться меры по ограничению мощности для промышленности и бизнеса. Отключения будут действовать с 16:00 до 19:00. В то же время, для бытовых потребителей ограничений не прогнозируют.

Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Обратите внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях.

Также в Укрэнерго посоветовали гражданам бережливо потреблять электроэнергию.