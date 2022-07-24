Впервые отметим День Украинской Государственности во время войны: обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский 24 июля традиционно обратился к украинцам. Он анонсировал визиты наших партнеров на следующей неделе и важные переговоры.

Он подчеркнул, что завтра начинается важная неделя. Мы впервые отметим День Украинской Государственности 28 июля. Это будет происходить во время 6 месяца жестокой полномасштабной войны и после 8 лет войны на Донбассе.

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Но отметим. Вопреки всему. Потому что украинцев не сломать. После всего, что прошел наш народ, после всего, чему мы научились за столетие, украинцы никогда не отдадут независимость,

– подчеркнул президент.

Поэтому Зеленский призвал не расслабляться, а делать все, чтобы нанести врагу как можно большие потери.

День Государственности – это связь поколений

День Украинской Государственности будет утверждать связь ныне живущих украинцев со многими поколениями нашего народа.

Государственный опыт украинцев достигает тысячи лет. Во многих подвигах наших воинов, в мудрости наших людей, отражаются примеры таких же характеров, как сотни лет назад. Можно увидеть примеры такой же храбрости, такого же отношения к жизни и самое главное – отношение к Украине и к врагу.

Лишь те, кто совершенно не знает правды истории и совершенно не чувствует ее смысла, могли принять решение атаковать нас,

– убежден президент.

По его словам, сейчас мы обязаны беречь единство и работать вместе на победу.

Даже оккупанты знают, что мы победим

Президент отметил, что нет сейчас тех, кто бы сомневался в нашей победе. Есть только те, кто спорит, как этого добиться. Зеленский добавил, что даже оккупанты признают – мы победим. Это постоянно слышно в их разговорах с родными.

Кроме этого, глава государства анонсировал, что на этой неделе будут важные визиты партнеров, переговоры, а также дальнейшее продвижение украинских позиций. Это касается и фронта, и дипломатии, и экономики.

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