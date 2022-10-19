Завтра по всей Украине с утра до вечера будут выключать свет, – Офис Президента

В офисе Президента сообщили, что по всей Украине будут выключать свет. Речь идет обо всех областях Украины.

Соответствующую информацию сообщили в офисе Президента вечером 19 октября. Электричество будут выключать 20 октября.

Читайте также Оккупанты повредили почти 40% электростанций: украинцев предупредили об отключении света

В Украине будут выключать свет

Завтра 20 октября 2022 года по всей Украине будут вводиться ограничения поставок электроэнергии,

– сообщили в офисе Президента.

Украинские власти сообщили, что враг снова разрушил генерирующие объекты энергетики. Также в офисе Президента сообщили, что:

с 7 до 23 часов необходимо минимизировать пользование электроэнергией;

это касается жителей всех областей страны;

если этого не сделать, то следует готовиться к временным отключениям.

"Также, с завтрашнего дня (говорится о 20 октября – 24 канал) в городах будет ограничено использование уличного освещения", – сообщили в ОП.

Добавили, что это вынужденные шаги, поэтому все вместе должны работать на своем фронте.

Свет будут выключать по всем областям, однако не одновременно

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил в эфире телемарафона "Единые новости", что будут отключать свет по всей территории Украины, однако не одновременно.

"В первую очередь, они (ограничение электричества – 24 канал) будут касаться предприятий и заводов. Но все же, если нам будет недостаточно электроэнергии в целом по стране, то будут веерные отключения по всей территории и это будет касаться населения", – пояснил Тимошенко.

Заместитель Андрея Ермака обратился ко всем украинцам и сообщил, что 20 октября будет очень тяжелый день из-за обстрелов России, которые были 19 октября и перед этим.

"Поэтому завтра нужно с 7 утра и до 23 часов вечера минимизировать пользование электроэнергией и это касается каждой области Украины", – заявил Кирилл Тимошенко.

В Укрэнерго объяснили, что происходит с энергосистемой

В компании заявили, что снова нужна помощь украинцев, ведь 19 октября наша энергосистема подверглась новым ракетным атакам России, однако в Укрэнерго нашли возможность 19 октября не вводить ограничения потребителей.

20 октября по всей Украине могут быть применены меры ограничения потребления с 7:00 утра до 22:00 вечера. Где именно, в какое время – смотрите, пожалуйста, на сайтах ваших операторов распределительных сетей (облэнерго). Отключения будут поочередные – продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более 4 часов,

– сообщили в компании.

Там объяснили, что это вынужденный шаг, ведь с 10 октября украинская энергосистема подверглась наибольшим атакам врага, чем за 8 месяцев войны. В компании пояснили, что:

19 октября россияне вновь атаковали гражданскую энергетическую инфраструктуру;

поэтому 20 октября компания применит контролируемые просчитанные ограничения потребителей, которые надо осуществить, чтобы система работала сбалансированно.

Людей призывали, что надо к 7 утра 20 октября иметь заряженные телефоны, павербанки, запас воды, фонарики и батарейки к ним, а также теплые носки и одеяла.

Причина завтрашних ограничений – дефицит мощности в системе. Не исключаем, что с наступлением холодов мы будем просить о вашей помощи чаще,

– сообщили в Укрэнерго.

Там также добавили, что на сайте Министерства энергетики можно найти ссылки на сайты операторов сетей, которые публикуют объявления о применении ограничения потребителей.

В ОВА призвали экономить свет

Кроме того, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус призвал жителей Черниговщины и представителей бизнеса перейти к самому высокому уровню экономии ресурсов, чтобы:

уберечь энергосистему страны;

дать ей возможность оправиться от многочисленных ударов.

С завтрашнего дня, 20 октября, с 7:00 до 23:00 часов выключаем все лишнее,

– призвал глава ОВА.

Кроме того, глава Ровненской ОВА Виталий Коваль заявил, что нам в очередной раз важно сплотиться и совместными усилиями сэкономить электроэнергию. Ведь только так удастся сохранить энергетическую систему Украины.

В Тернополе предупредили об отключении света

Городской голова Сергей Надал отметил, что россияне атаковали инфраструктуру ракетами, повреждены электросети. Именно поэтому горожан предупредили о возможном аварийном выключении света. Поэтому жителям посоветовали зарядить телефоны и сделать запас воды.

Из-за сильного обстрела повреждено оборудование электросетей в соседних областях. Возможно аварийное выключение света. Я прошу вас сделать запас воды, держать заряженными телефоны,

– отметил Надал.

Заметьте Зеленский не исключает вывода из строя энергосистемы Украины

Смотрите также – массовая ракетная атака по Украине: видео