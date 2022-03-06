На завтра Россия официально анонсировала обстрел, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Россия официально анонсировала обстрел 7 марта. По словам президента, речь идет об атаках на предприятия оборонного комплекса.

Глава государства отметил, что большинство из них построены десятилетия назад советской властью. Об этом он сообщил во время своего обращения к украинскому народу, пишет 24 канал.

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Построены в городах. А сейчас они посреди обычной городской среды. Там работают тысячи людей, сотни тысяч живут рядом,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что это сознательное убийство. Глава государства подчеркнул, что ни один из западных лидеров или политиков не отреагировал на этот анонс российских захватчиков.

"Вдумайтесь в ощущение безнаказанности оккупантов – они анонсируют зверства, которые запланированы. Почему? Потому что нет реакции, потому что молчание. Ни одного слова", – продолжил он.

Зеленский надеется на реакцию Запада

Владимир Зеленский выразил надежду, что хотя бы 7 марта Запад это заметит и что-то скажет. Ведь мы точно знаем:

кто подготовил эту атаку;

как пойдут приказы по вертикали командования.

Мы знаем все и не простим ничего. Вас ждет трибунал,

– добавил президент.

Зеленский заявил, что Россия анонсировала обстрелы: смотрите видео

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