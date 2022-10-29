Завтра ситуация с электроэнергией в Киевской области станет еще более критической: в чем причина

Вероятно, завтра ситуация с поставкой электроэнергии в Киеве может еще ухудшиться. Нафтогаз дал поручение прекратить поставки газа на Трипольскую теплоэлектростанцию.

В соответствующем обращении Киевоблгаза говорится о неоправданных указаниях "Нафтогаза" об отключении Трипольской ТЭС.

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Нафтогаз дал команду Киевоблгазу прекратить поставки газа на Трипольскую ТЭС, которая производит критическую для Киева и области электроэнергию. Последствия ракетных ударов по энергетическим объектам значительно усиливаются бессмысленными действиями энергетических монополистов и полностью разбалансированной и безответственной системой "управления" в топливно-энергетическом комплексе,

– заявил депутат.

Отмечают, что Трипольская ТЭС может остаться без газа с 30 октября.

Трипольская станция – крупнейший производитель тепловой и электрической энергии Киевской области. Это одна из трех тепловых электростанций, входящих в состав государственного предприятия Центрэнерго.

Нефтегаз сказал Киевоблгазу прекратить поставки на Трипольскую ТЭС / Фото Алексей Курченко

Какая ситуация в Киеве со светом

После атак российских войск по Киеву и области для восстановления нормальной поставки электричества в столице нужно еще примерно 2 – 3 недели.

"Укрэнерго" возобновил экстренные отключения света в Киевской области, которые ввел 27 октября.

Согласно обновленным графикам отсутствия электроснабжения, жители столицы будут сидеть без света не по 4 часа, а по 6 часов.

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