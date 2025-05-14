"Завтра – в Турции": Зеленский говорит, что Украина готова к любым форматам переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любым форматам переговоров в Турции в четверг, 15 мая, не опасаясь встреч.

Так он прокомментировал предстоящие переговоры в Стамбуле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его вечернее обращение в среду, 14 мая.

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Что сказал Зеленский о предстоящих переговорах

Владимир Зеленский рассказал о проведении нескольких совещаний с командой по формату переговоров в Турции. По его словам, дальнейшие шаги Украины будут определяться после того, как станет известно, кто будет представлять Россию. Впрочем, сигналы от Москвы в СМИ пока неубедительны.

Когда война закончится, зависит от мира. Украина готова к любым форматам переговоров, и мы не боимся встреч. Завтра – в Турции,

– сказал он.

Украинский президент также отметил, что Дональд Трамп рассматривает возможность прибыть в Турцию. Это, по его мнению, может стать сильнейшим доводом в вопросе переговоров. Владимир Зеленский добавил, что неделя может изменить многое, и сейчас "все это решается".